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الخميس، 16 أغسطس 2018 11:06 م
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تعيين براين هوك ممثلا خاصا للولايات المتحدة بشأن ملف إيران

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:23 م
تعيين براين هوك ممثلا خاصا للولايات المتحدة بشأن ملف إيران وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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عين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس براين هوك، ممثلا خاصا للولايات المتحدة بشأن الملف الايراني.

وذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة تتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران من أجل إجبارها على إنهاء برنامجها النووى والكف عن تأييد الجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط .

وصرح بومبيو بأن هوك - وهو من كبار المستشارين السياسيين - سوف يرأس مجموعة العمل الامريكية الخاصة بايران والتى تتولى تنسيق جميع الاجراءات التى تقوم بها الخارجية الامريكية حيال طهران .

وأضاف بومبيو - فى مؤتمر صحفى - أن مجموعة العمل الخاصة بإيران ستكون مسئولة عن توجيه ومراجعة وتنسيق جميع الانشطة التى تمارسها الخارجية الامريكية حيال إيران.


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