تعرف على أماكن شوادر "التموين" لبيع الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى أكثر من 1250 مجمعا استهلاكيا و56 شادرا بالمحافظات.

وأوضح وزير التموين خلال مؤتمر الاستعداد لعيد الأضحى اليوم الخميس، أنه تم توفير 2650 خروفا بلديا حى سعر الكيلو قائم 62 جنيها.

وأبرز الأماكن التى ستتوافر بها الشوادر، مدينة السلام والمنيل وعباس العقاد والحى السابع وثكنات المعادى بالقاهرة ، و6 أكتوبر وأحمد عرابى والعجوزة بالجيزة ، وزنانيرى ومحرم بك ومحطة مصر بالإسكندرية.

وفيما يلى بيان بأماكن وعناوين شوادر وزارة التموين لبيع الخراف الحية خلال عيد الأضحى على مستوى الجمهورية.











