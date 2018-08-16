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تجديد حبس عاطلين بينهم هارب من حكم بالمؤبد بعد تخصصهما فى سرقة السيارات

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:00 ص
تجديد حبس عاطلين بينهم هارب من حكم بالمؤبد بعد تخصصهما فى سرقة السيارات سرقه سياره - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وذلك بعد عرضهم على النيابة العامة.

كانت البداية عندما تمكن رجال ضباط قسم شرطة السلام أول، من القبض على كل من "عماد.ح" 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و"محمود.ج" 31 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة متنوعة"، وبحوزتهما سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها من صاحب سوبر ماركت، كما ضبط بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار، واعترافهما بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم س أ أ 3973 ماركة سوزوكى فان بيضاء، بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية لدى عميليهما "سيئى النية"، و تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.

 


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