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الخميس، 16 أغسطس 2018 07:38 م
خالد صلاح
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تايلاند تحظر استيراد 432 نوعا من نفايات الإلكترونيات خلال الـ6 أشهر المقبلة

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:05 م
تايلاند تحظر استيراد 432 نوعا من نفايات الإلكترونيات خلال الـ6 أشهر المقبلة نفايات إلكترونية
أ ش أ
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أعلن مسئول بوزارة البيئة التايلاندية اليوم الخميس أن بلاده ستحظر استيراد 432 نوعا من نفايات الإلكترونيات فى غضون الستة أشهر القادمة، وذلك بعد حظر الصين العام الماضى دخول الواردات من نفايا الإلكترونيات العالمية إليها.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن دول جنوب شرق أسيا تتخوف من أن تصبح مقراً جديداً لدفن النفايات العالمية، حيث جاء قرار تايلاند بعد أسابيع من إعلان فيتنام أنها تعتزم وقف إصدار رخص جديدة للواردات من النفايات العالمية.

وأفاد مناصرين لحماية البيئة بأن يتم حالياً توجيه النفايات التى كانت توجه إلى الصين إلى دول جنوب شرق أسيا، مشيرين إلى ضرورة وجود قوانين جديدة لمنع الواردات غير الشرعية من دخول تلك البلاد.

يذكر أن تايلاند تعتزم منع دخول استيراد النفايات البلاستيكية نهائياً بعد عامين.

 


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