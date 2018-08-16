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تأييد إخلاء سبيل إسلام خرم بكفالة 2000 جنيه بقضية المحور الإعلامى للإخوان

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:16 م
تأييد إخلاء سبيل إسلام خرم بكفالة 2000 جنيه بقضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المتهم إسلام الرفاعى الشهير بـ"إسلام خرم" المتهم فى قضية (المحور الإعلامى) التابع للإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بكفالة مالية 2000 جنيه، وذلك بعد رفضها استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله. 
 
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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