الولايات المتحدة تعلن تشكيل مجموعة عمل للتصدى لأنشطة إيران الخبيثة بالمنطقة

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران، مؤكدًا أن هذه المجموعة ستنسق مع باقى الحلفاء فى العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى - فى تصريحات له أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس أن الاستراتيجية الجديدة ستتصدى لأنشطة إيران الخبيثة فى المنطقة.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها ستعمل على حشد دولى لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران.



وأوضحت أن هدف الاستراتيجية تغيير سلوك النظام فى إيران، لافتة إلى أن الهدف أيضًا من العقوبات على إيران حرمانها من الأموال التى تغذى الإرهاب.