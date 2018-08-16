المستشار عمر مروان يعلن 118 حالة "اشتباه بتسمم" بين الحجاج المصريين





قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، إنه يتم توجيه حجاج الفرادى المصريين "تأشيرات المجاملة "لمكاتب مطوفين الفرادى بالسعودية لتنظيم وجودهم فى الأراضى المقدسة، ويتعامل الحجاج المصريين الفرادى مع المكاتب أرقام 170 و171 .

وأضاف رئيس البعثة فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق مكة، تم رصد 118 حالة اشتباه تسمم ويتم فحصها، خاصة أن نزلاء الفتدق 2579، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك، حيث تم إغلاق إدارة المطعم لحين الانتهاء من الفحص، وصرفت وزارة التضامن وجبات تعويضية للحجاج التابعين لها، وسيتم توجيه وفد من البعثة للفندق لكتابة تقرير عن الواقعة، لافتا إلى أن جميع المصابين تلقوا علاج وأصبحوا بخير.

وتابع: تم فحص 44 ألف حج مصرى وصرف الأدوية لهم بالمجان، حيث تدعم الدولة الحجاج بمبالغ طائلة متمثلة فى الكشف والعلاج والمتابعة داخل الغرف لبعض الحالات.

وأردف رئيس البعثة المصرية، يوجد غرفة عمليات من رئيس البعثة ورؤساء البعثات المختلفة للتعامل مع الحجاج على مدار الـ24 ساعة.