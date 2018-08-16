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القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:30 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "أحمد.ض.م"31 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "أحمد.س.أ" 30 عام، عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "محمد.م.ح" 26 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "محمد.ال.ع"36 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "عماد.م.ع" 29 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه".
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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