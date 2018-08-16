القبض على مهندس بالوحدة المحلية بسوهاج لقيامه بإصدار رخصة لعقار ببيانات مزورة

كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، القبض على مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لقيامه بإصدار رخصة لأحد العقارات والتلاعب فى شهادة الصلاحية وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة.

وكانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عادل.م.أ" 45 سنة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "كريم.ن.ع"، واستخراج شهادة صلاحية للعقار الخاص به وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة"، تفيد بأن الحد الشرقى للعقار جار وليس شارع أملاك دولة بمساحة 114م2، كما هو مثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء بدون وجه حق والإضرار بأملاك الدولة المتمثلة فى إضافة مساحة 114م2 للترخيص.

وباستدعاء المذكور ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.