video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مهندس بالوحدة المحلية بسوهاج لقيامه بإصدار رخصة لعقار ببيانات مزورة

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:23 م
القبض على مهندس بالوحدة المحلية بسوهاج لقيامه بإصدار رخصة لعقار ببيانات مزورة المتهم
كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، القبض على مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لقيامه بإصدار رخصة لأحد العقارات والتلاعب فى شهادة الصلاحية وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة.
 
وكانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عادل.م.أ" 45 سنة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "كريم.ن.ع"، واستخراج شهادة صلاحية للعقار الخاص به وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة"، تفيد بأن الحد الشرقى للعقار جار وليس شارع أملاك دولة بمساحة 114م2، كما هو مثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء بدون وجه حق والإضرار بأملاك الدولة المتمثلة فى إضافة مساحة 114م2 للترخيص.
 
وباستدعاء المذكور ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن العام يواصل شن حملاته التفتيشية على خطوط مترو الأنفاق ويضبط 29 مخالفة

الامن العام يستهدف مخازن الخردة والمسابك لضبط مسروقات السكك الحديد

الاموال العامه

الوحده المحليه بسوهاج

رشوه

حوادث اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة