القبض على مدرب كرة قدم فى مركز شباب بالإسماعيلية بتهمة النصب على مواطنين

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء، من القبض على مدرب كرة قدم بأحد مراكز الشباب بتهمة النصب على عدد من أولياء أمور ناشئين بمحافظة المنيا، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تأهليهم والحاقهم بالأندية على خلاف الحقيقة.

وكان اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للادارة العامة لمباحث الاموال العامة، تلقى إخطارا من مساعده العميد هشام نورالدين مساعد مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة المنيا، يتهمون "وليد.ا.م" 37 عاما، مدرب كرة قدم باحد مراكز الشباب بالاسماعيلية، بقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية نظير قيامه بتأهيل اولادهم الاشبال، والحاقهم بالاندية المصرية وقيامه بوضع ابنائهم فى أحد الشقق بمدينة المستقبل بالاسماعيلية .

وأضاف المبلغين، بأن المتهم أوهمهم بأنه صاحب مؤسسة لتأهيل اللاعبين على خلاف الحقيقة، وأنه تحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، ولم يف بوعده لهم فى تأهيل أولادهم الاشبال والحاقهم بالأندية.

وأكدت تحريات العميد هشام نور الدين مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء، صدق المعلومات، وتمكن من القبض على المتهم المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر رقم 3777 لسنة 2018 ادارى مركز ابوصوير بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.