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العراق : بدء عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش جنوب ديالى

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:56 ص
العراق : بدء عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش جنوب ديالى القوات العراقية - أرشيفية
بغداد / أ ش أ /
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بدأت القوات العراقية، اليوم الخميس، عملية عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) جنوبى محافظة "ديالي" الواقعة شرقى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية - فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم - " أن القوات بدأت عملية عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم داعش فى ناحية بهرز جنوب المحافظة" .. موضحا أن العملية ستركز على قرى الجنوب باعتبار أنها ملاذ خصب للعصابات الإرهابية.

وكان مركز الإعلام الأمنى العراقى قد أعلن - أمس - مقتل أربعة إرهابيين بينهم انتحاري، والعثور على حزام ناسف و15 قنبلة، وذلك فى عملية مداهمة للقوات الأمنية بمدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

 

 


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بغداد




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