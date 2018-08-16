الشغل مش بالشهادة..المؤهلات المتوسطة الأعلى فى معدلات العمل عن الجامعيين

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة عن حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، وبالتالى ارتفاع عدد العاملين من أصحاب المؤهلات المتوسطة عن "الجامعيين".

وطبقا للبيانات الإحصائية حول معدل البطالة وحجم قوة العمل خلال الفترة من أبريل – يونيو 2018 "الربع الثانى من العام الجارى"، بلغت نسبة المتعطلين بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 39.1%، مقـابـل 41.9% بالربع السابق "الربع الأول 2018".

فيما بلغت بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 52.1% خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 45.8% بالـربع السابق له، ولم يقتصر ارتفاع البطالة بين خريجى الجامعات وحملة الدرجات العلمية العليا على زيادتها عن حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فقط، بل ترتفع من ربع لربع خلال العام الواحد.

وبشكل عام، بلغت نسبة المتعطلين بين حملة الشهادات التعليمية بدءا من الشهادة المتوسطة حتى الدرجات العلمية العليا "الماجيستير والدكتوراه" ، 91.2% خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقابل 87.7% فى الربع السابق من جملة المتعطلين.

كما أوضحت بيانات "القوى العاملة" الصادرة عن "الإحصاء"، ارتفاع عدد المشتغلين من الذكـور إلى 21.138 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 202 ألف مشتغل خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة ارتفاع قدرها 1.0% عن الربع الأول من عام 2018.