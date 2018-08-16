الشرطة العراقية: انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب شمالى بغداد

بغداد /أ ش أ/

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة فى إطارات حافلة ركاب بمنطقة الشعلة شمالى بغداد ، انفجرت اليوم، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، مما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وفى سياق متصل دمرت القوات العراقية اليوم الخميس عدة عبوات ناسفة وقذائف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظتى نينوى وصلاح الدين.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمنى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى فجرت 6 عبوات ناسفة محلية الصنع فى قرية الأبزخ، و3 قذائف وحزاما ناسفا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية العياضية .

وأضاف، أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات صلاح الدين عثرت خلال تفتيش خط أنابيب النفط من مصفى بيجى، على 5 عبوات ناسفة تم تفجيرها فى أماكنها .