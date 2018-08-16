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السيسى يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسى لمناقشة الملفين الليبى والسورى

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:30 م
السيسى يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسى لمناقشة الملفين الليبى والسورى الرئيس عبد الفتاح السيسي - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب – محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
 
كما تناول الاتصال آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطنى بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبى طموحاتهم فى استعادة الاستقرار والأمن.
 
كما ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السورى.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على الاستمرار فى التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

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