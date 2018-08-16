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السلطات التركية تلقى القبض على هشام عبد الله وتوقعات بترحيله للقاهرة

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:57 م
السلطات التركية تلقى القبض على هشام عبد الله وتوقعات بترحيله للقاهرة هشام عبد الله
كتب:محمد إسماعيل
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كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن فى تركيا ألقت القبض على هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة، وأشارت فى الوقت ذاته إلى أنه بعد الكشف عن أسمه من جانب أجهزة الأمن فى تركيا تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.

 

وأوضحت المصادر أن دورية أمنية تركية استوقفت هشام عبد الله فى منطقة سكنه قبل 48 ساعة، ولفتت فى الوقت ذاته إلى أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أى تضامن معه ولم يرسل له محامى بينما توسط عدد من أنصار الإخوان لدى السلطات التركية للإفراج عنه وسط توقعات بترحيله إلى القاهرة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن ألقت قوات الأمن التركية القبض على رامى جان أثناء عمله فى قناة الشرق قبل عدة أشهر ثم عاد بعدها إلى القاهرة.

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

هاوى

لن تسلمه تركيا

لأنه بوق لها واى حد بيهاجم مصر بتحميه تركيا طالما ماشى حسب الخطة الموضوعة

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed mahmoud

هل تسلم تركيا احد الذين استاجرتهم ضد مصر لمصر ؟

اذا كانت ايطاليا بعلاقتها الممتازة مع مصر لم تسلم الاخوانى الهارب محسوب تبقي تركيا هاتسلم احد عملائها المأجورين ضد مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

nbn

يا مسهل

عقبال الباقي

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