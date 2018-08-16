video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السكك الحديدية الألمانية تنسحب تدريجيا من مشروعاتها فى إيران

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:10 م
السكك الحديدية الألمانية تنسحب تدريجيا من مشروعاتها فى إيران
رويترز
إضافة تعليق

تنسحب شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تدريجيا من مشروعاتها فى إيران بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران وقالت إن الشركات المتعاملة معها ستُمنع من إجراء معاملات مع الولايات المتحدة.

بدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران فى الأسبوع الماضى وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار فى إيران فى ظل هذه العقوبات، ومنها توتال النفطية وشركات بى.إس.إيه ورينو ودايملر لصناعة السيارات.

وقالت متحدثة باسم دويتشه بان اليوم الخميس إن الشركة تعمل فى مشروعين فى إيران عبر وحدتها دى.بى للهندسة والاستشارات.

وأضافت "سننهى المشروعين فى أغسطس وسبتمبر 2018 على الترتيب. نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، سعينا لإنهاء العقد بشكل ودى وفى الوقت المناسب".

وذكرت أن دويتشه بان وقعت مذكرة تفاهم مع بنياد ايسترن ريلوايز (بن ريل) الإيرانية المشغلة للسكك الحديدية فى مايو 2017 بشأن المشروع الأول الذى يهدف لتحديد الإمكانات المتعلقة بعربات القطارات والتنظيم.

أما المشروع الذي بدأ منذ نحو عام ونصف العام فهو عبارة عن عقد استشارى مع شركة السكك الحديدية الإيرانية الحكومية يشمل إعادة هيكلة الشركة، بحسب المتحدثة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران

وزير خارجية إيران:حصة طهران من مصادر بحر قزوین یجب أن تكون 20%

فيديو.. بعد إعلان خامنئى"لا حرب ولا مفاوضات" مع ترامب.. حرب باردة متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.. طهران أطلقت جيل جديد من صواريخ "فاتح" الباليستية.. والخارجية الأمريكية تعلق: خدعة إيرانية و استعراض مضحك

ألمانيا

شركة سكك الحديد الألمانية

دويتشه بان

إيران

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة