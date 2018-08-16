الخارجية الماليزية: مهاتير محمد يزور الصين لتعزيز العلاقات الثنائية

كوالالمبور /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مهاتير محمد سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين تستغرق خمسة أيام بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى 21 أغسطس الجارى، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت الخارجية -فى بيان أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- أن الزيارة ستوفر فرصا استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين، لاسيما فى مجالات السياسة، والتجارة، والاستثمار، والزراعة، والتكنولوجيا، والأمن الإقليمي، مؤكدة أن ماليزيا والصين ستواصلان الحفاظ على العلاقات الثنائية الوثيقة والشاملة.

وأضافت الوزارة أن زيارة مهاتير، التى تعد الأولى له إلى الصين بعد تعيينه رئيسًا للوزراء فى مايو الماضي، ستتضمن اجتماعا مع الرئيس الصينى شى جين بينج، ومع نظيره الصينى لى كه تشيانج، فى بكين لمناقشة القضايا الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات المصالح المشتركة،

وأوضحت أن مهاتير ونظيره سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم حول الزراعة والسلع الزراعية للاحتفاء بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كوالالمبور وبكين.

ومن المقرر أن يعقد مهاتير حوارًا مع رواد الأعمال والمستثمرين الصينيين فى بكين بالإضافة إلى تنظيم مأدبة عشاء مع الجالية الماليزية بالصين.