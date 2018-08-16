الجيش اليمنى يسيطر على قرى ومواقع مطلة على سوق الملاحيظ الاستراتيجى بصعدة

صنعاء (أ ش أ)

حررت قوات من الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بطيران التحالف، عددا من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، أحد أهم وأكبر الأسواق بمحافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعى - فى تصريح لقناة "العربية" الفضائية اليوم /الخميس/ - أن قوات الجيش حررت قرية المجدعة وجبل الوسيعى بمديرية الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ.

وأوضح السدعى أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة ناريا على سوق الملاحيظ وذلك بعد أيام من قطع الخط الدولى الذى يعتبر خط الإمداد الرئيسى لعدد من مواقع الميليشيات فى مديرية حيدان ومديريات أخرى.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطنى يستعدون لدخول السوق وتحريره من ميليشيا الحوثى الانقلابية خلال الساعات القادمة.

ويعتبر تحرير سوق الملاحيظ وإعادة نشاطه التجارى أهمية بالغة تتمثل فى موقعه الاستراتيجى وباعتباره بوابة لدخول منطقة مران معقل ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وحقق الجيش اليمنى، فى وقت سابق تقدماً جديدا فى مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء151 مشاة العميد رداد الهاشمى إن أبطال الجيش الوطنى نفذوا هجوماً عنيفا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى فى سلسلة جبال وادى الخراشب بكتاف، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات فى قرية قطيبة.