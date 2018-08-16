التعليم تضبط طالبا بلجنة الثانوية بالجيزة لتصويره أسئلة امتحان الجغرافيا

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية أنه لم يتم تداول أي أسئله قبل بدء الامتحان.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام أنه بعد مرور 30 دقيقة تم ضبط محاوله غش ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الجغرافيا باستخدام جهاز المحمول بمحافظة الجيزة، و قد تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المذكور.