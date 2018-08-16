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البيت الأبيض: إدارة ترامب "لن تنسى" معاملة تركيا للقس الأمريكى

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:33 م
البيت الأبيض: إدارة ترامب "لن تنسى" معاملة تركيا للقس الأمريكى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هوكابى ساندرز
أ ش أ
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حذرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هوكابى ساندرز من أن إدارة ترامب "لن تنسى" معاملة الحكومة التركية للقس الأمريكى المعتقل هناك، قائلة إن المشاكل المالية الأخيرة لتركيا هى "من صنعها" وليس بسبب مواجهتها المستمرة مع الولايات المتحدة.

وقالت ساندرز فى مؤتمر صحفى -وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية- "إننا نشعر بأن تركيا وبالتحديد الرئيس أردوغان قد عامل القس برونسون، الذى نعرف أنه شخص جيد جدا ومسيحى قوى ولم يرتكب أى خطأ، بشكل غير عادل. وهذا شيء لن ننساه فى الإدارة".

وتم اعتقال أندرو برونسون فى أكتوبر 2016 من قبل الحكومة التركية بتهمة مساعدة منظمة إرهابية وتهمة التجسس.
ورفضت محكمة استئناف تركية أمس الأربعاء التماس برونسون للاستئناف.

وأشارت ساندرز أيضاً إلى أن التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم من تركيا ليس مشروط بإطلاق سراح برونسون، والعقوبات الأخيرة التى أصدرتها الولايات المتحدة ضد المسؤولين الأتراك "خاصة بالقس برونسون وآخرين نشعر أنهم محتجزون بشكل غير عادل".

وأضافت ساندرز أيضاً أن البيت الأبيض يراقب القطاع المالى لتركيا، حيث تراجعت عملته فى الأيام الأخيرة، رغم تعهد قطر أمس الأربعاء بالتدخل فى استثمار بقيمة 15 مليار دولار. 
ورفضت الفكرة القائلة بأن السياسات الأمريكية تجاه حليفتها فى حلف ناتو، هى المسؤولة عن مشكلاتها المالية.

وخلصت بالقول "إن المشاكل الاقتصادية التى تواجه تركيا، هى جزء من اتجاه طويل الأجل، وهو صنيعة تركيا نفسها، وليس نتيجة لأى إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة".


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