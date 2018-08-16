video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: ارتفاع السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه فى نهاية مايو

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:21 م
البنك المركزى: ارتفاع السيولة المحلية إلى 3.4 تريليون جنيه فى نهاية مايو طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
أ ش أ
إضافة تعليق
 كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.401 تريليون جنيه، مسجلا زيادة قدرها 483.2 مليار جنيه، بمعدل 16.6 % خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018.
 
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 392 مليار جنيه بمعدل 17.7 %، والمعروض النقدى بمقدار 91.2 مليار جنيه بمعدل 12.9 %، موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود تأتى نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 369.9 مليار جنيه، بمعدل 24.4%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 74.4 مليار جنيه، بمعدل 25.8% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 16.8 مليار جنيه بمعدل 4%.
 
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 241.6 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 292.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 51.2 مليار جنيه.
 
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 241.6 مليار جنيه بمعدل 8.5% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 262 مليار جنيه بمعدل 8.4%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 20.4 مليار جنيه بمعدل 8%.
 
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 166.2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 43 مليار جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2018

البنك المركزى

السيولة المحلية

اخبار الاقتصاد

الودائع




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة