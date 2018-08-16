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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 24 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 34

رأس سدر 25 37

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 36

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 39

الوادى الجديد 27 39

شلاتين 27 37

أبورماد 28 36

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 28 34

الرياض 27 42

المنامة 34 39

أبوظبي 32 41

الدوحة 32 43

الكويت 32 47

دمشق 17 38

بيروت 26 30

عمان 18 33

القدس 20 30

غزة 24 31

بغداد 27 44

مسقط 28 32

صنعاء 13 25

الخرطوم 26 36

طرابلس 26 32

تونس 22 31

الجزائر 21 27

الرباط 16 24

نواكشوط 25 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 18 34

أسطنبول 23 29

إسلام آباد 25 34

نيودلهى 28 34

جاكرتا 24 34

بكين 22 30

كوالامبور 24 34

طوكيو 23 31

أثينا 22 32

روما 20 30

باريس 14 30

مدريد 20 33

برلين 17 29

لندن 12 20

مونتريال 18 27

موسكو 12 23

نيويورك 23 33

واشنطن 24 33


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