الأتراك يتجاهلون دعوات أردوغان لإنقاذ الليرة.. ويزيدون ودائعهم بالدولار

رويترز

على الرغم من دعوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة، فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركى المترنح، أظهرت بيانات البنك المركزي التركى، اليوم الخميس، أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرين المحليين فى تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى 10 أغسطس من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع.

وفى وقت سابق من الشهر الحالى، دعا أردوغان الأتراك لتحويل ما بحوزتهم من العملة الصعبة والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية المتداعية والتى بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكى هذا الأسبوع وفقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام.