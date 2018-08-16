ارتفاع عدد المواد المدرجة بجدول المخدرات لـ11 بعد إدراج 5 مخلقات من الحشيش

كتب إبراهيم قاسم

وافقت وزارة الصحة، برئاسة الدكتورة هالة زيادة، على إدراج 5 مواد مخدرة مخلقة من مادة الحشيش كميائيا والمعروفة بـ"القنب المخلق" بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، ليرتفع عدد المواد التى أدرجتها الوزارة مؤخرا إلى 11 مادة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الخبراء الكيميائيين بالمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، قاموا بفحص المواد الـ"11"، واستخلصوا من نتائج البحث، أن هذه المواد عبارة عن مخدر الحشيش الذى يتم تخليقه وتصنيعه معمليا عن طريق إضافة مواد كيميائية خطيرة على الصحة العامة، كما تم تعيين الثوابت القياسية لها.

وأضافت المصادر، أن المواد المخدرة التى تم ادراجها تحمل اسماء علمية لكن منتشرة بين الشباب باسم "الاستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا"، التى تبين خطورتها وتأثيرها على الصحة بنسبة 400 ضعف الحشيش الطبيعى، وهو ما يؤكد مدى تأثيرها الفتاك على جسد الإنسان.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت يوم الاثنين الماضى، إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وأوضحت الوزارة، أن المواد المخدرة التى حظرتها تحمل اسماء علمية هى: AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، والحفاظ على صحة الشباب، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى سند قانونى لمنع دخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، ما دعا إلى إصدار قرار وزارى بحظرها.