video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد المواد المدرجة بجدول المخدرات لـ11 بعد إدراج 5 مخلقات من الحشيش

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:41 م
ارتفاع عدد المواد المدرجة بجدول المخدرات لـ11 بعد إدراج 5 مخلقات من الحشيش الاستروكس - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

وافقت وزارة الصحة، برئاسة الدكتورة هالة زيادة، على إدراج 5 مواد مخدرة مخلقة من مادة الحشيش كميائيا والمعروفة بـ"القنب المخلق" بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، ليرتفع عدد المواد التى أدرجتها الوزارة مؤخرا إلى 11 مادة.

 

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الخبراء الكيميائيين بالمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، قاموا بفحص المواد الـ"11"، واستخلصوا من نتائج البحث، أن هذه المواد عبارة عن مخدر الحشيش الذى يتم تخليقه وتصنيعه معمليا عن طريق إضافة مواد كيميائية خطيرة على الصحة العامة، كما تم تعيين الثوابت القياسية لها.

 

وأضافت المصادر، أن المواد المخدرة التى تم ادراجها تحمل اسماء علمية لكن منتشرة بين الشباب باسم "الاستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا"، التى تبين خطورتها وتأثيرها على الصحة بنسبة 400 ضعف الحشيش الطبيعى، وهو ما يؤكد مدى تأثيرها الفتاك على جسد الإنسان.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت يوم الاثنين الماضى، إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

 

وأوضحت الوزارة، أن المواد المخدرة التى حظرتها تحمل اسماء علمية هى: AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.

 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، والحفاظ على صحة الشباب، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى سند قانونى لمنع دخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، ما دعا إلى إصدار قرار وزارى بحظرها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الطب الشرعى" يشكر وزيرى العدل والصحة على إدراج 6 مواد بجدول المخدرات

جدول المخدرات

الاستروكس

الحشيش

المواد المخدرة

وزارة الصحة

تاثير الحشيش

تاثير الفودو

تاثير الاستروكس




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة