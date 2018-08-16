إنفوجراف.. تعرف على الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن فى موسم الحج

كتب محمد رضا

كشفت وزارة الصحة السعودية عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن داخل أراضى المملكة خلال موسم الحج، حيث نشرت الوزارة إنفوجراف يوضح إجمالى الخدمات الصحية وحالات الإعياء والعمليات الجراحية التى أجراها حجاج بيت الله فى الأراضى المباركة.



الخدمات الصحية المقدمة للحجاج فى السعودية

وتحت هاشتاج "حج بصحة"، أوضحت وزارة الصحة السعودية الخدمات الصحية المقدمة للحجاج يوميًا وبشكل إجمالى خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1439هـ إلى 3 ذو الحجة 1439هـ، والتى تتوافق مع التاريخ الميلادى فى الفترة 14 يوليو 2018 - 14 أغسطس 2018.

وتوضح الأرقام أن الصحة السعودية أجرت عمليات مناظير لـ8 حالات يوميًا والإجمالى 129 عملية، غسيل كلوى 110 حالة يوميًا والإجمالى 963 حالة، عملية قسطرة 71 حالة يومية بإجمالى 419 عملية، القلب المفتوح 3 عمليات يومية والإجمالى 24 عملية، العمليات الجراحية 48 عملية يومية بإجمالى 415 عملية.

ودخل إلى المستشفيات - خلال موسم الحج الجارى - 103 حالات يوميًا بإجمالى 1424 حالة خلال الفترة المعلنة، ودخل المراكز الصحية يوميًا 21091 حالة وإجمالى 215710 حالة، ودخل العيادات الخارجية يوميًا 1582 حالة بإجمالى 13975 حالة، فيما جاءت حالات الإرهاق الحرارى بواقع 9 حالات، وضربات الحرارة حالة واحدة، وتلقى العلاج فى سيارات الإسعاف 1082 حالة يوميًا بإجمالى 13636 حالة، أما حالات الولادة فكان إجماليها 5 حالات فقط.