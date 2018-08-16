إصابة شخص فى حريق هائل بمنزل فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب محاسب بإصابات متفرقة إثر نشوب حريق هائل بمنزلة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بمنزل ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب ببدروم منزل مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 120 متر تقريباً ملك "ا.م.ع" 62 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية.

وأسفر الحريق إصابة نجل مالك المنزل " أحمد" 25 سنه، محاسب بشركة قطاع خاص ومقيم بذات العنوان بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولي باليدين والقدمين بنسبة 30 % وتم حجزه بمستشفى أشمون العام.

وبسؤال المالك والمصاب قررا أنه حال قيام أفراد العائلة بإعداد الخبز ببعن دروم المنزل حدث تسرب للغاز من الفرن أدى إلى نشوب الحريق، ولم يتهما أحدا ونفيا الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.