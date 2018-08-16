إحالة سائق توك توك المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة سائق التوك توك المتهم بقتل طالبة الأزهر لمحكمة الجنايات.

وكان المتهم بقتل طالبة كلية التمريض بجامعة الأزهر، أدلى باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة، وأوضح أنه يعمل سائق توك توك، وأنه قام بتوصيل الطالبة وزملائها أكثر من مرة، ويعلم أن الشقة لا يوجد بها أحد لفترات، فخطط لسرقة محتويات الشقة، وعقب تسلله للشقة فوجئ بالطالبة بالداخل، وهو ما دفعه للانقضاض عليه، وخنقها بالإيشارب التى كانت ترتديه نظرا لمعرفتها به، وخوفا من فضح أمره وسرق هاتفها وفر هاربا.