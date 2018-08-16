أوقاف كفر الشيخ تعلن افتتاح مسجدين بسيدى سالم يوم الجمعة المقبل

أعلن الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن افتتاح مسجدين جديدين بعد تطويرهما وهما "مسجد الفرجانى وصبحى سلامة" بمركز سيدى سالم بعد إحلالهما وتجديدهما بالجهود الذاتية، وذلك يوم الجمعة القادمة.

وقال الفقى، إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة فى الإنفاق على المساجد الأهلية والحكومية، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بافتتاح المسجدين عقب أعمال الإحلال والتجديد عقب فرشهما من وزارة الأوقاف.

وأكد الفقى، أن الوزارة لا تألو جهدًا فى تقديم العون للمساجد وتأهيلها، موجها الشكر لأهالى كفر الشيخ لحرصهم على التسارع فى بناء المساجد بالجهود الذاتية.