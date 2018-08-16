أمن المنوفية يشن حملات أمنية ومرورية مكبرة لمواجهة المخالفين

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملات متنوعة تحت إشراف اللواء سمير صلاح أبو زامل وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية وتنفيذ 5 قرارات إزالة فورية لتعدى بالبناء علي الأراضى الزراعية، و45 قرار تعدٍ على منافع الرى، و9 قرارات تعد على منافع الصرف، و10 قرارات تعد على منافع نهر النيل، وقرار تعد على منافع السكة الحديد وقرارى تعد على منافع الطرق بإجمالى 2 فدان و23 قيراطا و7 أسهم بمساحة 12520 مترا.

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مرورية انضباطية بدائرة المديرية أسفرت عن ضبط 1469 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 1110 مخالفات على نموذج 125 مرور، وفى مجال ضبط السيارات المتروكة تم ضبط 10 سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما أطلقت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 46 شقة مفروشة و103 أشخاص من قاطنيها تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات خاصة بالمقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.

كما شنت المديرية حملة مكبرة متنوعة بمركز السادات أسفرت عن ضبط 430 مخالفة متنوعة.