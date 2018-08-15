5 نتائج لمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل".. تعظيم العائد من المياه أبرزها

كتبت- أسماء نصار

عقد كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، مؤتمرا لعرض نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذى نظمته وزارة الهجرة فبراير الماضي بمحافظة الأقصر وشارك به أكثر من 20 عالما وخبيرا فى مجال إدارة الموارد المائية والرى والزراعة.

وتمثلت نتائج مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، بحسب بيان لوزارة الهجرة، كما يلى:-

النتائج الخاصة بوزارة الري والموارد المائية:

• تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري لبحث كيفية ترشيد استهلاك المياه، وقد ضمت هذه اللجنة عضوية عدد كبير من الوزارات، تمثلت في (البيئة – الأوقاف – الزراعة –الثقافة - الكنيسة المصرية – التنمية المحلية – الهيئة الوطنية للإعلام – التعليم العالى- الإنتاج الحربي)، وبالفعل تم الانتهاء من وضع استراتيجية التوعية،وقامت بالفعل وزارة التنمية المحلية بفرض غرامات مالية على من يسىء استهلاك المياه في المحافظات.

• تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة في الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل (زراعات عالية القيمة الاقتصادية – أسماك – زراعات عالية الملوحة –زراعة محاصيل بالمياه العادمة).

• اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي (بالتنسيق مع وزارة الزراعة).

• معالجة مياه الصرف الصحى ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في "زمامات" نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارباللازمة.

• وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف.