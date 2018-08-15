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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:09 م
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وفد من التحالف الدولى يزور الرقة السورية لبحث اعادة إعمار المدينة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:34 م
وفد من التحالف الدولى يزور الرقة السورية لبحث اعادة إعمار المدينة الدمار فى الرقة
أ ش أ
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 يقوم وفد من التحالف الدولى ضد تنظيم"داعش" برئاسة المبعوث الأمريكى للتحالف بريت ماكجورك بزيارة إلى مدينة الرقة السورية التى كان التحالف قد طرد تنظيم داعش منها فى أكتوبر الماضى.

ويبحث الوفد ، وفقا لقناة (الحرة )الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، ما وصلت إليه لجان مجلس المدينة الخدمية وما يمكن تقديمه من دعم فى قطاع الخدمات وإعادة الإعمار فى المدينة وريفها.


كان مجلس سوريا الديموقراطية وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية، قد أعلن أنه يدرس إنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات فى شمال سوريا، استعدادا لمفاوضات محتملة مع النظام السورى ، كما أن هذه المنصة "ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، كما ستشمل الرقة وديرالزور ومنبج".

 

 


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