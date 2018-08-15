هيئة السد العالى تعلن جاهزية مفيض توشكى لتصريف المياه حال زيادة الفيضان

كشف المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، عن حزمة الإجراءات والسيناريوهات، التى اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الرى، حال زيادة منسوب الفيضان هذا العام، موضحا أنه من أجل ذلك، تم التأكد من جاهزية قناة مفيض توشكى، والتى تستوعب 350 مليون متر مكعب يوميا، من خلال تدعم السد الترابى لها، حيث يتم صرف المياه إليها فى حالة زيادة حد استيعاب بحيرة ناصر عن تخزين مياه الفيضان.

وأشار جلال، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم التأكد من جاهزية بوابات قنطرة مفيض طوارئ السد العالى، والتى تستوعب 330 مليون متر مكعب يوميا، لتصريف المياه بها ايضًا عند زيادة منسوب الفيضان، فضلا عن التنسيق بين كافة الجهات المختلفة من وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية استقبالا لموسم الفيضان.

أوضح رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، أنه منذ وصول الفيضان إلى نهر النيل، مع بداية الشهر الجارى، تقوم الهيئة بعملية رصد يومية لمناسيب المياه.