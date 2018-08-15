video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هيئة السد العالى تعلن جاهزية مفيض توشكى لتصريف المياه حال زيادة الفيضان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:10 م
هيئة السد العالى تعلن جاهزية مفيض توشكى لتصريف المياه حال زيادة الفيضان السد العالى - أرشيفية
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

كشف المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، عن حزمة الإجراءات والسيناريوهات، التى اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الرى، حال زيادة منسوب الفيضان هذا العام، موضحا أنه من أجل ذلك، تم التأكد من جاهزية قناة مفيض توشكى، والتى تستوعب 350 مليون متر مكعب يوميا، من خلال تدعم السد الترابى لها، حيث يتم صرف المياه إليها فى حالة زيادة حد استيعاب بحيرة ناصر عن تخزين مياه الفيضان.

 

وأشار جلال، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم التأكد من جاهزية بوابات قنطرة مفيض طوارئ السد العالى، والتى تستوعب 330 مليون متر مكعب يوميا، لتصريف المياه بها ايضًا عند زيادة منسوب الفيضان، فضلا عن التنسيق بين كافة الجهات المختلفة من وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية استقبالا لموسم الفيضان.

 

أوضح رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، أنه منذ وصول الفيضان إلى نهر النيل، مع بداية الشهر الجارى، تقوم الهيئة بعملية رصد يومية لمناسيب المياه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرى": قناطر أسيوط الجديدة أكبر منشأ مائى على نهر النيل بعد السد العالى

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

هيئة السد العالي بأسوان

فيضان النيل




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة