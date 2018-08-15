نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مكتب التنسيق بالمكتبة المركزية

تفقد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق بمقر المكتبة المركزية بالمجمع الطبى للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تذليل كل العقبات أمام طلاب الثانوية العامة فى ضوء توجيهات الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة.

وأشاد "مبارك" بدور المشرفين على معامل التنسيق، وقيامهم بمساعدة الطلاب وتوجيههم فى كيفية تعديل الرغبات.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا خصصت نحو 4 معامل بكلية الصيدلة والمكتبة المركزية لأعمال تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.