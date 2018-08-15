موجز أخبار الـ6.. التضامن تعلن عن 70 ألف فرصة عمل ببرنامج "فرصة" للتشغيل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة التضامن عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل، بالإضافة إلى تصريحات سفير إثيوبيا قبل وداعه القاهرة وتأكيد على أن السيسى أعاد الدور المصرى لإفريقيا ويتعامل بحكمة فى ملف النيل.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المختصين فى مؤسسة دور الرعاية استطاعوا إعادة 526 طفلا إلى أسرهم بعد تأهيلهم كما تم دمج 562 من أطفال الشوارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى تقديم خدمات لأكثر من 13 طفلا فى الشوارع من خلال الوحدات المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى منها خدمات الإسعافات الأولية.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك عن المعدات الزراعية التى تصنعها شركات الإنتاج الحربى ولمحات عن بعض المشروعات.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة اللواء أنور سعيد من ضبط 174,400 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة قبل طرحها بالأسواق.

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، عن واقعة انتحار فتاة أمام قطار مترو الانفاق عن مفاجأة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن والدة الفتاة المنتحرة عثرت على جواب أسفل وسادتها فى غرفة نوم ابنتها كتبته بخط يدها.

أشاد سفير إثيوبيا تاى سيلاسى، بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقضية النيل، مشيرا إلى أنه بسبب دعمه للحوار بين البلدين فإنه خلق الإرادة السياسية والقوة لإدارة القضية بحكمة وطريقة عقلانية.

وقعت اليوم، الأربعاء، شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصرللطيران ووزارة الطيران المدنى بدولة غانا عقدا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولى بالعاصمة الغانية أكرا وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو التوسع فى الأسواق الافريقية، وفى ضوء اهتمام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتقديم كافة السبل والامكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوى فى القارة الإفريقية فى شتى مجالاته.

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، محو أمية نحو 8 ملايين أمى خلال الفترة من (2018/2019 - 2021/2022) وذلك بواقع محو أمية مليونى دارس بمعدل سنوى، لخفض نسبة الأمية فى الفئة العمرية (15-35) عامًا إلى 15% عام 2021/2022 مقارنة بنحو 29% فى العام الأول من البرنامج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على الأمية فى مصر.

نجحت البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمشروع رفع المياه الجوفية من معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، منذ قليل، من العثور علي كشف أثرى جديد خلال أعمال رفع المياه من أسفل المعبد ، حيث عثرت على لوحتين تذكاريتين مصنوعة من الحجر الرملى تعود تاريخ كل منهما الي العصر البطلمي.

قالت وزارة الصحة الأفغانية إن عدد ضحايا تفجير انتحاري أمام مركز تعليمي في منطقة يغلب على سكانها الشيعة في العاصمة كابول اليوم الأربعاء بلغ 25 قتيلا و35 جريحا.

قررت هيئة السكة الحديد الدفع بعدد من القطارات الإضافية تعمل بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى لمواجهة الإقبال الكبير على السفر خلال عيد الأضحى، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذه القطارات.

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج ( فرصة ).

قررت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الأربعاء، زيادة قيمة الرسوم على خدمة "أهلا" المميزة بمطار القاهرة الدولى لتصل قيمة الخدمة إلى 600 جنيه بدلا من 500 جنيه.

استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء .

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء أكبر مجمع مصانع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف، ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاربعاء، أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم فى نهر النيل شمال الخرطوم، فى طريقهم إلى المدرسة.

يعد "سوق أشمون للمواشى" بمحافظة المنوفية من أشهر أسواق المواشى فى مصر والتى تتميز بكثرة المعروض من انواع الماشية المختلفة ، بالإضافة الى تنوع الأسعار التى ترضى جميع الشرائح من المستهلكين الذين يقبلون على شراء الماشية بمناسبة موسم عيد الاضحى .

أعلنت محافظة القاهرة تشغيل السوق الحضارى للباعة الجائلين بحى الزاوية الحمراء، الذى يقع على شارع بور سعيد بجوار سوق غزة، كتشغيل تجريبى ضمن خطة المحافظة لتوفير أماكن جديدة للباعة الجائلين، وتقنين أنشطتهم التجارية، ولتوفير احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى، وذلك بتوجيهات من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جارى تنفيذ 3 مشروعات مياه بالمحافظة وذلك للحد من أزمة نقص المياه التى تعانى منها عدد كبير من المناطقبالمحافظة.

أكدت هيئة السكة الحديد أن تأخر قطار رقم 718 ركاب "أسيوط/ سوهاج" بمحطة (شندويل) جاء نتيجة لانبعاث دخان من علب العادم بالجرار، نافية نشوب حريق بالقطار.

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، هبوطا اضطراريا لطائرة فرنسية، أثناء رحلتها من سيشل إلي باريس، لانقاذ حياة راكبة فرنسية من أصل مغربي، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وأصيبت بحالة إغماء وتم عمل الإسعافات الأولية لها.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 من أغسطس عام 2018 ميلادية، حتى يوم الجمعة الموافق 24 من نفس الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاي الصينى لعام 2018، وفقًا للتقرير الذى تم نشره فجر الأربعاء 15 أغسطس، الذى يحتوى على ترتيب أفضل 1000 جامعة عالمياً.

واصلت أسعار الذهب تراجعها فى السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاضه فى الأسواق العالمية بعد ارتفاع الدولار الأمريكى لأعلى مستوياته وزيادة الطلب على العملة الخضراء.

حقق محمد سليم لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال ثلاث ميداليات ذهبية فى وزن 94 خلال بطولة أفريقيا التى تقام حاليا فى موريشيوس

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول، تماما لمباراة الفريق المقبلة أمام الترجى .

تلقى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ضربة موجعة بتعرض النجم البلجيكى كيفن دى بروين، لإصابة خطيرة خلال مشاركته فى التدريبات التى أقيمت اليوم الأربعاء.

بعد أيام قليلة يحل علينا عيد الضحى المبارك، ولا يكون هناك عيد بدون أضاحى، ولا تخلو مائدة غنى أو فقير من لحوم العيد، فى سوق المدبح بالسيدة زينب يعمل الجزارون كخلية نحل فى بيع كافة أنواع اللحوم وفواكهها التى يأتى المواطنون من مناطق بعيدة لشرائها بأرخص الأسعار، بالإضافة إلى بيع كافة مستلزمات الجزارة والذبح وشوى اللحوم.

فى إطار حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، تبنت المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء وبمقدمتها وزارة المالية حزمة تشريعات جديدة للتسير على رجال الصناعة والانتاج، وفى مقدمتها تسهيلات ضريبية مع تسيير إجراءات البدء فى المشاريع الجديدة، وغير ذلك.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم قطر 2022 ، في بيان رسمي وفاة عامل في استاد الوكرة المقرر أن يستضيف مباريات من البطولة التى ستقام فى شتاء 2022، وجاء فى البيان: "ببالغ الأسى عن وفاة عامل نيبالي يبلغ من العمر 23 عاماً، وذلك أثناء تأدية عمله في موقع مشروع استاد الوكرة صباح الثلاثاء" وأشارت اللجنة الى "فتح تحقيق في الحادثة"، وأنها ستقدم المزيد من التفاصيل "حول نتائج التحقيقات في الوقت المناسب".

قال السفير الإثيوبى فى القاهرة، يايى سيلاسى، إن الفترة الحالية هى الأفضل على صعيد العلاقات بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية شهدت البلدين خمس لقاءات على مستوى عالى شملت لقاءين بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى السابق هيلاماريام ديسالين، ولقاء مؤخرا جمع الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء الجديد أبى أحمد.

واصل طلاب الثانوية العامة، لليوم الخامس على التوالى أداء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، حيث أدى اليوم الأربعاء امتحاناتهم فى مادتى الجبر والهندسة الفراغية، والإحصاء، بإجمالى 3792 طالبا و6964 طالبا فى الإحصاء.

فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد الملفات المهمة فى قضايا التعديات على نهر النيل، حين تحدث عن قيام البعض بعمل طرق بدائية فى حرم مجرى النيل للوصول إلى الجزر النيلية، حيث طالب المسئولين عن الرى والزراعة بنزول "الكراكات" فورا وإزالة الطرق المعتدية على حرم نهر النيل للوصول إلى تلك الجزر النيلية، قائلا: "فى البداية بتبقى طرق غير ممهدة لعبور الدواب، وبعدها بتبقى عشوائيات، واحنا مش عايزين نرجع العشوائيات تانى".

لم نكن لننجز المشروعات العملاقة دون تحمل المصريين لظروف الإصلاح الاقتصادى وجهود أبناء القوات المسلحة والشرط