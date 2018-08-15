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مهاب مميش: عبور 205 سفن قناة السويس بحمولة 12.9 مليون طن خلال 4 أيام

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:00 ص
مهاب مميش: عبور 205 سفن قناة السويس بحمولة 12.9 مليون طن خلال 4 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 205 سفن بحمولة 12.9 مليون طن.

 

وأكد الفريق "مميش"، أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى "هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 55 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3 ملايين طن ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 205 سفن بحمولة 12.9 مليون طن.


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