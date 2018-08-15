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مقتل 4 إرهابيين بينهم انتحارى فى عملية أمنية بمدينة سامراء

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:51 م
مقتل 4 إرهابيين بينهم انتحارى فى عملية أمنية بمدينة سامراء العراق - أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء،  والعثور على حزام ناسف و15 قنبلة، وذلك فى عملية مداهمة للقوات الأمنية بمدينة سامراء.

وقال الناطق الرسمى باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية -" إنه من خلال المتابعة المستمرة وبجهود استخبارية تمكن الفوج الثالث ضمن لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء من محاصرة ثلاثة إرهابيين وقتلهم".

وأضاف رسول" إنه تم قتل انتحارى كان يرتدى حزاما ناسفا وإصابة آخر، فيما استولت القوات الأمنية على بندقيتى كلاشنكوف وحزام ناسف و15 قنبلة فى منطقة السيفونة التابعة لناحية المعتصم شرق مدينة سامراء".

 

 


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