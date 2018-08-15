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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:02 م
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مقاطعة كولومبيا البريطانية فى كندا تعلن الطوارئ لمكافحة حرائق الغابات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:30 م
مقاطعة كولومبيا البريطانية فى كندا تعلن الطوارئ لمكافحة حرائق الغابات مقاطعة كولومبيا البريطانية
أ ف ب
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أعلنت مقاطعة كولومبيا البريطانية فى كندا حالة الطوارئ الأربعاء بهدف مكافحة أكثر من 500 حريق غابات لا تزال مندلعة منذ أسابيع.

وتشمل حال الطوارىء التى تسرى لأربعة عشر يوما قابلة للتمديد كل أنحاء هذه المقاطعة فى غرب كندا، وتهدف إلى تعبئة أفضل للإمكانات للتصدى للحرائق وتأمين سلامة السكان.

وقال وزير الأمن العام مايك فرانوورث إن "السلامة هى أولويتنا وكوننا نتوقع اتساع الحرائق فان هذا الإجراء يهدف إلى إفادة كولومبيا البريطانية من كل الموارد الضرورية".

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

وشهدت المقاطعة فى 2017 موسم حرائق مدمرا، وظلت حال الطوارىء سارية فيها لعشرة اسابيع من السابع من يوليو حتى 15 سبتمبر، واتت الحرائق يومها على أكثر من مليون هكتار (عشرة الاف كلم مربع).

وحتى 14 أغسطس الحالى،  كان 566 حريقا لا يزال مندلعا وتم استنفار نحو اربعة الاف عنصر اطفاء لاخمادها حضر بعضهم من استراليا ونيوزيلندا والمكسيك، وتم كذلك إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص.

من جهتها، لبت الحكومة الفدرالية طلب المساعدة وسترسل نحو مئتى عسكرى الى المقاطعة فى الايام المقبلة.

وتسبب المناخ الحار والجاف فى كندا بحرائق ايضا فى شمال مقاطعة اونتاريو حيث قضى عنصر إطفاء فى يوليو خلال مشاركته فى اخماد النيران.

دخان متصاعد
دخان متصاعد

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