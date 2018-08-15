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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:56 م
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مقاتلات بريطانية تعترض ست قاذفات روسية فوق البحر الاسود

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:01 م
مقاتلات بريطانية تعترض ست قاذفات روسية فوق البحر الاسود طائرات حربية روسية
أ ف ب
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 ذكرت القوات الجوية البريطانية الأربعاء أنها اعترضت ست قاذفات روسية حلقت على مقربة من أجواء دول حلف شمال الأطلسى فوق البحر الأسود.

وانطلقت مقاتلات تايفون فى وقت مبكر من الإثنين من قاعدتها فى رومانيا بعد رصد مقاتلات "سو-24 فنسر" الروسية، بحسب بيان للقوات الجوية البريطانية.

وقال البيان إن "نشاطا جويا روسيا كبيرا سجل معظم الليل"، مضيفا أن المقاتلات الروسية توجهت بعد ذلك باتجاه شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن العملية "جرت طبقا لمهمة حلف شمال الأطلسى لحماية الأجواء التى تعمل فيها طائرات القوات الجوية البريطانية مع حلفائها فى الحلف لمنع أى عدوان روسى ولطمأنة اصدقائنا فى رومانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسى بالتزامنا بالدفاع المشترك".

وفى وقت سابق صرح وزير دفاع رومانيا ميهاى فيفور أن مثل هذه "الاستفزازات" من قبل روسيا أصبحت "متكررة" فى الأشهر الأخيرة.

وتم نشر اربع طائرات تايفون تابعة للقوات الجوية البريطانية فى قاعدة ميهيل كوغالنيكنو فى جنوب شرق رومانيا حيث يتمركز مئات الجنود الاميركيين.

وجاءت هذه الخطوة فى إطار تعزيز دفاعات حلف شمال الاطلسى فى خاصرته الشرقية عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم فى 2014.

وتوجد أربع طائرات اميركية من طراز "اف-15 سى ايجل" فى بلغاريا المجاورة.

 

 


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طائرات حربية روسية

البحر الأسود

بريطانيا

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