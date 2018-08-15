مصرع 22 تلميذا وامرأة نتيجة غرق مركب فى السودان

أ ف ب

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاربعاء، أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم فى نهر النيل شمال الخرطوم، فى طريقهم إلى المدرسة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، توفى صباح اليوم، بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة فى حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا فى طريقهم الى المدارس، حيث تبعد المنطقة نحو 750 كم شمال الخرطوم .

وترتفع معدلات مياه النيل أثناء موسم الامطار فى اثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسى، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتى النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه، حيث وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار، وكان المركب ينطلق من الشمال إلى الجنوب، اى عكس سريان تيار النهر.

وهطلت الأمطار بغزارة فى الخرطوم، صباح اليوم الاربعاء، طوال 4 ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائى عن معظم الأحياء.