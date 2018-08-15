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محكمتا الإدارية العليا والقضاء الإدارى تنظران 4 قضايا بشأن انتخابات مصر للمقاصة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:00 ص
محكمتا الإدارية العليا والقضاء الإدارى تنظران 4 قضايا بشأن انتخابات مصر للمقاصة اللواء محمد عبدالسلام المرشح لرئاسة مصر المقاصة
كتب هانى الحوتى
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تنظر محكمتا الإدارية العليا والقضاء الإدارى، يوم 25 أغسطس الجارى، 4 قضايا بواقع 2 لكلا منهما بشأن انتخابات رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.

إذ تنظر محكمة القضاء الإدارى، دعوى من المرشح أشرف الضبع للمطالبة بإعلان فوزه برئاسة شركة مصر للمقاصة بالتزكية، استنادا لحكم ذات المحكمة باستبعاد منافسه محمد عبد السلام من الانتخابات، كما تنظر الالتماس المقدم من "عبد السلام" لإعادة النظر فى الحكم السابق، وكلا القضيتين ليس لهما محل بعد صدور حكم الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم الاستبعاد.

أما الإدارية العليا، فتعقد أول جلسة فى النزاع الموضوعى لحكم وقف استبعاد محمد عبد السلام، كما ستنظر التماس "الضبع" بوقف ذات الحكم.

قرر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عقد الجمعية العامة العادية للشركة لاختيار رئيس جديد من بين المرشحين للمنصب وهما محمد سليمان عبد السلام، أشرف محمود الضبع، يوم 3 سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على عودة اللواء محمد عبد السلام لانتخابات رئاسة الشركة، يوم الخميس الماضى، بعد تأجيلها الانتخابات على مقعد الرئيس فى وقت سابق.

 


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