محكمة أمن الدولة الاردنية توجه تهم "الارهاب" لخلية السلط

أ ف ب

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاربعاء، تهم الإرهاب لأعضاء خلية السلط التى قتل 3 منهم واعتقل 5 فى مداهمة السبت شمال غرب عمان,

ووجه مدعى عام المحكمة تهم القيام بأعمال أرهابية أفضت إلى موت أنسان وهدم بناء والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد إستخدامها فى أعمال غير مشروعة وحيازة أسلحة وذخائر بقصد إستخدامها فى أعمال غير مشروعة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات فى القضية مازالت من قبل المدعى العام، وفق قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته فان التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها للاعدام شنقا.

وكان سمير مبيضين وزير داخلية الاردن، اكد إن أعضاء الخلية تكفيريون ويؤيدون تنظيم داعش وخططوا لعمليات إرهابية أخرى فى المملكة".

وقد أعلنت السلطات الاحد مقتل 4 من رجال الأمن و3 "إرهابيين" خلال مداهمة مبنى فى السلط تحصنت بداخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها فى انفجار عبوة ناسفة الجمعة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية فى منطقة الفحيص التى تبعد 12 كلم غرب عمان، كما اعتقل 5 أشخاص خلال المداهمة.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفنى الجمعة إلى مقتل رجل أمن وجرح 6 آخرين. ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عنه حتى الان.