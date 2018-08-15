video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة أمن الدولة الاردنية توجه تهم "الارهاب" لخلية السلط

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:14 م
محكمة أمن الدولة الاردنية توجه تهم "الارهاب" لخلية السلط سمير مبيضين وزير داخلية الاردن
أ ف ب
إضافة تعليق
وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاربعاء، تهم الإرهاب لأعضاء خلية السلط التى قتل 3 منهم واعتقل 5 فى مداهمة السبت شمال غرب عمان,
 
ووجه مدعى عام المحكمة تهم القيام بأعمال أرهابية أفضت إلى موت أنسان وهدم بناء والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد إستخدامها فى أعمال غير مشروعة وحيازة أسلحة وذخائر بقصد إستخدامها فى أعمال غير مشروعة.
 
وأوضح المصدر أن التحقيقات فى القضية مازالت من قبل المدعى العام، وفق قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته فان التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها للاعدام شنقا.
 
وكان سمير مبيضين وزير داخلية الاردن، اكد إن أعضاء الخلية تكفيريون ويؤيدون تنظيم داعش وخططوا لعمليات إرهابية أخرى فى المملكة".
 
وقد أعلنت السلطات الاحد مقتل 4 من رجال الأمن و3 "إرهابيين" خلال مداهمة مبنى فى السلط تحصنت بداخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها فى انفجار عبوة ناسفة الجمعة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية فى منطقة الفحيص التى تبعد 12 كلم غرب عمان، كما اعتقل 5 أشخاص خلال المداهمة.
 
وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفنى الجمعة إلى مقتل رجل أمن وجرح 6 آخرين. ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عنه حتى الان.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير داخلية الأردن يعلن توصل السلطات إلى إرهابيى السلط خلال 12 ساعة

ملك الأردن يعزى ذوى شهداء عملية السلط الإرهابية فى معان والرزقاء

وزير داخلية الاردن

الاردن

خلية السلط

محكمة امن الدولة الاردنية

اخبار عربية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة