محافظ دمياط يناقش الآليات الخاصة بتطوير منظومة المخلفات والنظافة

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال الاجتماع المنعقد مع ممثلى المكتب الاستشاري من جامعة الإسكندرية واعضاء لجنة البيئة المشكلة بقرار المحافظ وذلك لاستعراض الموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة لمراحل منظومة النظافة والآليات المقترحة لتطويرها وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و طبقا لتوصيات الاجتماع المنعقد برئاسة وزير التنمية المحلية يوم السبت الماضي.

واستعرض المحافظ الرؤية الخاصة بالمكتب الاستشارى بالنسبة لمراحل المنظومة و كذلك استعراض الإجراءات الخاصة برفع كفاءة المنظومة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها

وتعليقا على هذا التصور .

وابدى المحافظ عددا من الملاحظات على ما تم عرضه وذلك لعدم توافق بعض من بنودها مع طبيعة المحافظة حيث وجه المحافظ للجنة البيئة بالتعاون مع المكتب الاستشاري لتعديل هذا التصور بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمحافظة ووضع بعض الرؤى والحلول للمساهمة فى التغلب على جميع المشكلات والتحديات التى تواجه المنظومة.

