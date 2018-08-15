محافظ أسوان: توفير 327 فرصة تدريب للشباب لتأهيلهم لسوق العمل

أسوان ندى سليم

افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فعاليات مؤتمر تعزيز دور القطاع الخاص فى نظام التعليم والتدريب المزدوج المصرى بمحافظة أسوان، وذلك بحضور برتى شاكر نائب مدير مشروع تحسين التعليم المزدوج "EEDS" بالتعاون الإنمائى الألمانى، حيث أكد المحافظ أن نجاح مشروع التدريب والتعليم المزدوج يرتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل فى مجموعات التخطيط، ثم أصحاب الأعمال من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المهن المختلفة، وأخيرًا الشباب والفتيات المستهدف إلحاقهم بنظام التعليم المزدوج.

وطالب حجازى، خلال المؤتمر اليوم الأربعاء، القائمين على تنفيذ هذا المشروع الهادف بضرورة التوسع فى تطويره وتنميته من خلال زيادة آليات التوعية للشباب والفتيات من بداية المرحلة الإعدادية لزيادة نسب الإقبال على هذه النوعية من التعليم المرتبطة مباشرة بسوق العمل، موضحًا أنه تم توفير فرص التدريب العملى للشباب الأسوانى والتى تصل لـ327 فرصة تدريب حاليًا ومستهدف أن تصل إلى ألف فرصة تدريب خلال الفترة المقبلة وهو الذى يتطلب معه توفير المعدات والآلات اللازمة داخل المدارس المتخصصة فى ذلك لتكون عبارة عن مصانع تدريبية للطلاب ليساهم فى إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة.

وأشار إلى أن المحافظة نجحت أيضًا خلال الفترة الماضية فى زيادة فصول التمريض، لتستوعب حاليًا 1050 طالب وطالبة، بعد أن كانت تضم منذ نحو 3 سنوات 150 طالبة فقط للمساهمة فى سد العجز والنقص فى هذا القطاع الحيوى، ولتكون أسوان مصدرة لباقى المحافظات، وبالتوازى نجحت المحافظة أيضًا فى فتح فصول الطاقة الشمسية، حيث ساهمت هذه التجارب فى تغير عقلية الأسرة الأسوانية تمامًا للاتجاه بالاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بسوق العمل ما يساهم بدوره فى توفير فرص عمل للشباب مستقبليًا.

ومن جانبه قدم برتى شاكر، نائب مدير مشروع تحسين التعليم المزدوج EEDS شكره لمحافظ أسوان على دعوته واهتمامه لانعقاد هذا المؤتمر المهم للنهوض بالتعليم المزدوج لما يمثله من أهمية كبرى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدريب العنصر البشرى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا التعاون الفعال بين القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى للوصول للتنمية المستدامة المطلوب.