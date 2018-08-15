محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

البحر الأحمر – عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء،اجتماعا موسعا بحضور كافة المديريات المعنية لاستعراض الاستعدادات التى قامت بها و الاجراءات المستديمة والطارئة لاستيعاب توافد الزائرين .

ووجه "عبدالله" بالتزام الجميع بالتعليمات، وعلى رأسهم الصحة والمرور والتموين ومياه الشرب والنظافة والأوقاف، لتقوم كل جهة بدورها ، موجها مديرية الصحة بوقف الاجازات، والتاكيد على فرق الطوارئ وتوافر اكياس الدم ونشر التوعية من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات، مع تكثيف أعمال الإسعاف وتوفر المسعفين.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات التموين على جميع المطاعم والمحلات والثلاجات لمواجهة جشع التجار، ومتابعة انتهاء الصلاحية حفاظا على حياة المواطن، مشدداً على منع ذبح الأضحية خارج المجزر، و سيتم تطبيق غرامة مالية على من يخالف، مؤكدا على شركة النظافة زيادة اعداد الحاويات و مضاعفة دوريات النظافة ، وعلى جميع رؤساء المدن المرور على الشواطئ والتأكد من وجود منقذين بكل شاطئ .

كما وجه المرور بتكثيف الردارات على الطرق و سحب الرخص فى حالة تكرار المخالفة حتى لا يسمح بتجاوز القوانين، مؤكداً أن الهدف ليس جمع الغرامات وانما الحفاظ على أرواح المواطنين.