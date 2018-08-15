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مجلس الجامعات الخاصة يناقش خفض الحد الأدنى لكليات الهندسة والصيدلة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:34 م
مجلس الجامعات الخاصة يناقش خفض الحد الأدنى لكليات الهندسة والصيدلة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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يعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، جلسته الدورية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ومن المنتظر مناقشة الشريحة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة ومستجدات التنسيق.

 

ويناقش المجلس، الأعداد المقرر قبولها بالكليات، فضلا عن الحدود الدنيا للكليات بمختلف الجامعات، هذا بجانب مطالب عدد من الجامعات بتخفيض الحد الأدنى لكليات الهندسة والصيدلة فى بعض الجامعات التى لم تشهد إقبالا نظرا لحداثة عهدها، أو موقعها الجغرافى.

 

كانت الشريحة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، انطلقت يوم 29 من يوليو الماضى وانتهت يوم 8 أغسطس الجارى، وبدأت الشريحة الثانية يوم 9 من "أغسطس الجارى وتستمر حتى آخر أغسطس الجارى.


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