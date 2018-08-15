لجنة القيد بالبورصة توافق على شطب شركتى القاهرة للاستثمارات والقومية للأسمنت

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 94 مليون جنيه مصرى موزع على 47 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى ستة اصدارات ) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.

جاء ذلك بعد أن طلبت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 9 أغسطس، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن عنها فى إعلانات الشركة وبالسعر المحدد من الشركة وعلى مسئوليتها وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكررا من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.

وبلغت الكمية المنفذة 2.5 مليون سهم بسعر 4.20 جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 5.29%، وتمثل 12.67 % من نسبة الأسهم حرة التداول، على أن يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة (اآية نقل الملكية / حفظ مركزى ) اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الخميس.

كما وافقت اللجنة على سير الشركة القومية للأسمنت فى إجراءات الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 206.4 مليون جنيه موزع على 103.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى سبعة إصدارات) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 5.04285 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد انتهاء فترة اعلان طلب الشركة للشطب الاختيارى والتى سوف تنتهى فى 19 أغسطس الجارى.