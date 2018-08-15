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كوريا الجنوبية تقترح البدء بالاندماج مع نظيرتها الشمالية بخطوط سكك حديدية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:24 ص
كوريا الجنوبية تقترح البدء بالاندماج مع نظيرتها الشمالية بخطوط سكك حديدية رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالى كيم جونج أون
كتب: محمد الأحمدى
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اقترح رئيس كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، البدء بعملية الاندماج مع كوريا الشمالية من خلال إنشاء "خطوط سكك حديدية" 
 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مون جيه إن، قوله:"يجب علينا التغلب على الانقسام من أجل البقاء والتطور، على الرغم من أننا بعيدون عن التوحيد السياسى، إقامة السلام بين الجنوب والشمال، والزيارات الحرة لبعضنا البعض وإنشاء مجتمع اقتصادى واحد هو بمثابة تحرر حقيقى لنا".    

يذكر أن كوريا الجنوبية والشمالية بدأتا، صباح يوم الاثنين الماضى، مناقشة توقيت ومكان انعقاد القمة القادمة بينهما.

ومن المقرر أن تعقد القمة القادمة بين الكوريتين فى شهر سبتمبر المقبل فى العاصمة بيونج يانج، وذلك وفق ما توصل إليه اليوم الاثنين، ممثلو السلطتين، بحسب ما أفادته وكالة يونهاب.

 


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