كوريا الجنوبية تستنكر تبرع رئيس الوزراء اليابانى ماديا لضريح "ياسوكونى"

سول /أ ش أ/

أعربت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أسفها العميق لتقديم رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى تبرعا ماديا لضريح ياسوكونى المثير للجدل ، وقيام النواب البرلمانيين اليابانيين بزيارته بشكل جماعى .

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية - فى بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن الحكومة تعرب عن أسفها العميق لتقديم الحكومة اليابانية والسياسيين اليابانيين تبرعا نقديا مرة أخرى لضريح ياسوكونى الذى يشيد بعدوان اليابان على دول الجوار ، ويكرم مجرمى الحرب، وقيامهم بزيارته .

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تدعو السياسيين اليابانيين إلى اتخاذ موقف مخلص من التأمل والندم حيال التاريخ الماضي، واعتبر أن اليابان إذا اتخذت هذا الموقف، فذلك من شأنه أن يدفع بالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى الأمام وستحصل اليابان على ثقة الدول المجاورة .

وفى وقت سابق من اليوم، قدم آبى تبرعا نقديا إلى ضريح ياسوكونى الذى يكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 73 لهزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية، فى حين قام بعض السياسيين بزيارة جماعية إلى الضريح.

يشار إلى أن آبى زار ضريح ياسوكونى فى ديسمبر 2013 ، وهى أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء يابانى منذ عام 2006 الأمر الذى أثار انتقادات حادة من كوريا الجنوبية والصين ، وقدم تبرعا نقديا للضريح عبر مساعديه خلال المهرجانات وذكرى الحرب