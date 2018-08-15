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فيديو.. وزير المالية يعلن تخطى موازنة مصلحة الضرائب العقارية 5 مليارات جنيه سنويا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:48 م
فيديو.. وزير المالية يعلن تخطى موازنة مصلحة الضرائب العقارية 5 مليارات جنيه سنويا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما تردد عن الأنباء المتداولة حول إصدار عملة معدنية فئة 5 جنيهات، مؤكدا أن الاتجاه الأقرب للدراسة هو استصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن المحكمة الدستورية هى السلطة الوحيدة المختصة بالفصل فى دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه، وليست وزارة المالية أو أى مكان آخر، لافتاً إلى أن قانون الضرائب العقارية جاء بدلًا من قانون "العوايد على العقارات".

وذكر وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة هى من تمول عقود عمال النظافة بالمحافظات وتطوير العشوائيات.

وأشار وزير المالية، إلى أن موازنة مصلحة الضرائب العقارية تتخطى 5 مليارات جنيه سنويًا، مضيفا أن حصيلة الضرائب العقارية فى العام المالى الماضى لم تتخط 3.1 مليار.

ولفت إلى أن من مصلحة الدولة أن تنمو المحليات ويصبح لها إيرادات، من خلال العوائد والضرائب، حتى لا نرى أن هناك شخصين واحد يعيش فى "فلل" وأخر فى عشوائيات.


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الضرائب العقاريه

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