الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. تعرف على الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك للإنتاج الحربى الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:20 م الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي كتب زكي القاضي إضافة تعليق نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك عن المعدات الزراعية التى تصنعها شركات الإنتاج الحربى ولمحات عن بعض المشروعات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس يفتتح مجمعات صناعية فى بنى سويف.. السيسى من مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت: مسار الإصلاح صعب وقاسٍ ويحتاج لمتابعة دقيقة ويجب أن نتعاون جميعاً.. لو أنا ما بدفعش الدعم مكنتش أقدر أعمل مشروعات استثمارية صور.. تفاصيل افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية الصناعية ببنى سويف رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستهل مهام نشاطه بتعزيز التعاون مع أفريقيا اعرف وزارة بلدك الانتاج الحربي المشروعات صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف "القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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