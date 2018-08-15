فيديو.. تعرف على الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك للإنتاج الحربى

كتب زكي القاضي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك عن المعدات الزراعية التى تصنعها شركات الإنتاج الحربى ولمحات عن بعض المشروعات.