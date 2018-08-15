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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:46 م
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فيديو.. تعرف على الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك للإنتاج الحربى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:20 م
فيديو.. تعرف على الحلقة الثانية من حملة اعرف وزارة بلدك للإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي
كتب زكي القاضي
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اعرف وزارة بلدك

الانتاج الحربي

المشروعات




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